Mateta al Milan | accordo vicino visite in programma la Juventus resta fuori dal mercato

Il Milan si avvicina a chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Le visite mediche sono in programma e tutto fa pensare che l’affare si concluderà a breve. La Juventus, invece, resta fuori dal mercato per ora, senza nessuna trattativa in corso per un attaccante.

Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, dopo mesi di trattative che hanno portato il club rossonero a superare le difficoltà incontrate in estate. L’operazione, in via di definizione con le visite mediche già previste per la giornata odierna, segna il ritorno di un obiettivo che i dirigenti giallorossi avevano inseguito con insistenza già a luglio, ma che si era interrotto per l’impossibilità di superare la richiesta del club inglese, fissata a 50 milioni di euro. Ora, con un’offerta da circa 35 milioni di euro e un contratto che lo lega al Milan fino al 2029, con uno stipendio annuo di 3,5 milioni di euro e bonus legati alle prestazioni, l’affare sembra finalmente concretizzarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Juventus ha preso in considerazione l'eventuale arrivo di Jean-Philippe Mateta, ma al momento non ci sono opportunità di mercato per gennaio.

Nonostante una stagione difficile al Crystal Palace, con pochi gol e una ridotta incisività, Jean-Philippe Mateta continua a essere una figura chiave nel progetto di mercato della Juventus.

