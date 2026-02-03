massa attrae le future mamme grazie al noa uno dei migliori punti nascita

Il Nuovo Ospedale delle Apuane a Massa continua a essere una scelta preferita dalle future mamme. Il punto nascita Noa si distingue per i servizi di alta qualità e per le attrezzature all’avanguardia. Sempre più donne della zona decidono di affidarsi a questa struttura, che si conferma tra i migliori in Toscana.

Il Nuovo Ospedale delle Apuane (Noa) di Massa si conferma uno dei punti nascita più avanzati della Toscana, non solo per i numeri ma anche per la qualità dell’assistenza. Secondo l’ultimo rapporto nazionale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il reparto materno-infantile del Noa si colloca tra le strutture con livelli molto elevati di appropriatezza e qualità assistenziale. Dal 2011 nel reparto sono venuti al mondo quasi 23.000 bambini, con risultati significativi anche negli ultimi due anni: nel 2024 sono stati 1.228 i nati, e nel 2025, al 20 novembre, era già superata quota mille. 🔗 Leggi su Lanazione.it

