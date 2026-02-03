Massa attrae le future mamme grazie al Noa uno dei migliori punti nascita
Il Nuovo Ospedale delle Apuane a Massa continua a essere una scelta preferita dalle future mamme. Il punto nascita Noa si distingue per i servizi di alta qualità e per le attrezzature all’avanguardia. Sempre più donne della zona decidono di affidarsi a questa struttura, che si conferma tra i migliori in Toscana.
Il Nuovo Ospedale delle Apuane (Noa) di Massa si conferma uno dei punti nascita più avanzati della Toscana, non solo per i numeri ma anche per la qualità dell’assistenza. Secondo l’ultimo rapporto nazionale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il reparto materno-infantile del Noa si colloca tra le strutture con livelli molto elevati di appropriatezza e qualità assistenziale. Dal 2011 nel reparto sono venuti al mondo quasi 23.000 bambini, con risultati significativi anche negli ultimi due anni: nel 2024 sono stati 1.228 i nati, e nel 2025, al 20 novembre, era già superata quota mille. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Massa APUANE
Agenas: il "Perrino" tra i migliori punti nascita di Puglia per riduzione dei tagli cesarei
L’ospedale Perrino di Brindisi si distingue come uno dei migliori punti nascita in Puglia, grazie alla sua attenzione alla riduzione dei tagli cesarei.
Oroscopo 2026 per neo mamme e future mamme: cosa ti aspetta segno per segno
L'anno 2026 si presenta come un periodo ricco di emozioni e sfide per le neo mamme e future mamme.
Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon
Capitale Cultura 2028, Giani: ‘’Orgoglioso per Colle e Massa, dispiaciuto per Fiesole’’ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.