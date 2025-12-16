Agenas | il Perrino tra i migliori punti nascita di Puglia per riduzione dei tagli cesarei

L’ospedale Perrino di Brindisi si distingue come uno dei migliori punti nascita in Puglia, grazie alla sua attenzione alla riduzione dei tagli cesarei. L’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Massimo Stomati, si conferma un’eccellenza regionale nella gestione del parto, promuovendo pratiche più sicure e appropriate per donne e bambini.

BRINDISI - L'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, diretta da Massimo Stomati, si conferma tra le eccellenze regionali nella gestione appropriata del parto cesareo.Nel Piano Nazionale Esiti (Pne) 2025 di Agenas, relativo alle attività svolte nel.

