Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha attirato l’attenzione dei fan, sollevando interrogativi sull’identità dell’eroe più potente del MCU. Dopo i primi teaser incentrati su atmosfere nostalgiche e rapporti familiari, il terzo video ha svelato nuovi dettagli, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni. In questo articolo analizzeremo gli elementi chiave del trailer e le possibili implicazioni per il futuro della saga.

Mentre i primi due teaser di Avengers: Doomsday hanno puntato tutto sulle vibes nostalgiche e paterne — con Steve Rogers e Thor in versione “family man” — il terzo trailer (non ancora disponibile ufficialmente) ha cambiato marcia. Niente abbracci, solo guerra. E in mezzo al caos, mentre Magneto e il Professor X si preparano all’inevitabile, c’è un dettaglio che potrebbe aver riscritto la scala di potere dell’intero Marvel Cinematic Universe. Tutti guardavano i volti noti, ma quasi nessuno ha notato che Ciclope potrebbe essere diventato l’arma definitiva contro Doctor Doom. In Breve. Nel nuovo teaser dedicato agli X-Men, Ciclope sferra un colpo ottico contro le Sentinelle di una potenza inaudita, ben superiore a quanto visto nei film della Fox. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, il trailer degli X-Men ha appena svelato l’eroe più potente del MCU? (E non è chi pensate)

Leggi anche: Il nuovo eroe più potente dell’MCU crea due grossi problemi per gli Avengers

Leggi anche: Hulk il eroe più potente degli avengers

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Avengers: Doomsday, il trailer dedicato agli X-Men ha commosso tutti: momento epico!; Marvel pubblica anche il secondo teaser di Avengers: Doomsday | Video; Avengers: Doomsday – È trapelato il terzo dei quattro teaser trailer ufficiali del film! (2025); Avengers: Doomsday, svelato anche il terzo teaser. E ci mostra un altro atteso ritorno!.

Il terzo trailer di Avengers: Doomsday riscrive l’identità degli X-Men (e farà felici i fan Marvel) - Il terzo trailer di Avengers: Doomsday svela una visione inedita degli X- bestmovie.it