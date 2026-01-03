Avengers | Doomsday il trailer degli X-Men ha appena svelato l’eroe più potente del MCU? E non è chi pensate

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday ha attirato l’attenzione dei fan, sollevando interrogativi sull’identità dell’eroe più potente del MCU. Dopo i primi teaser incentrati su atmosfere nostalgiche e rapporti familiari, il terzo video ha svelato nuovi dettagli, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni. In questo articolo analizzeremo gli elementi chiave del trailer e le possibili implicazioni per il futuro della saga.

Mentre i primi due teaser di Avengers: Doomsday hanno puntato tutto sulle vibes nostalgiche e paterne — con Steve Rogers e Thor in versione “family man” — il terzo trailer (non ancora disponibile ufficialmente) ha cambiato marcia. Niente abbracci, solo guerra. E in mezzo al caos, mentre Magneto e il Professor X si preparano all’inevitabile, c’è un dettaglio che potrebbe aver riscritto la scala di potere dell’intero Marvel Cinematic Universe. Tutti guardavano i volti noti, ma quasi nessuno ha notato che Ciclope potrebbe essere diventato l’arma definitiva contro Doctor Doom. In Breve. Nel nuovo teaser dedicato agli X-Men, Ciclope sferra un colpo ottico contro le Sentinelle di una potenza inaudita, ben superiore a quanto visto nei film della Fox. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

