Marotta e quell’acquisto alla Juventus che non ha mai dimenticato | E’ stato il mio colpo migliore A chi si riferisce

Marotta rivela che il suo acquisto alla Juventus è stato il miglior colpo della sua carriera da dirigente. Durante un’intervista a Dazn, il dirigente ha ricordato i momenti salienti e ha ammesso che quell’affare resta impresso come uno dei più riusciti.

Marotta in un’intervista a Dazn ha ripercorso la sua lunga carriera da dirigente e si è soffermato anche sul migliore colpo chiuso. Il mondo del calcio italiano riconosce in Giuseppe Marotta un dirigente capace di coniugare equilibrio finanziario e trionfi sportivi. Recentemente, il presidente dell’Inter ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Dazn, ripercorrendo le tappe più significative della sua sfolgorante carriera tra Torino e Milano. Marotta ha ripercorso anche i suoi affari conclusi durante la sua carriera da dirigente e sul migliore non ha dubbi: « Sicuramente Pogba alla Juve ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

