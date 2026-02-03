Maria Rita Parsi le 5 frasi indimenticabili sull’amore e la famiglia

Maria Rita Parsi torna a parlare di amore e famiglia con alcune frasi che restano nel cuore. La psicologa e psicoterapeuta ha condiviso i suoi insegnamenti più forti, ricordando l’importanza del gioco e il valore di affrontare la vita con coraggio. Parole semplici, ma profonde, che invitano a riflettere su come crescere e vivere meglio con chi ci sta accanto.

(Adnkronos) – Dall'importanza del gioco alla necessità di vivere la vita con coraggio, sono tanti gli insegnamenti trasmessi da Maria Rita Parsi nella sua lunga carriera da psicologa e psicoterapeuta. La professionista, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, è morta a Roma all'età di 78 anni, e in queste ore tanti tornano a rileggere ciò che ha dichiarato in questi anni. Ecco cinque delle sue frasi più note. "Bisogna essere riconosciuti, amati, desiderati, compresi, ascoltati, poiché questa è la prima base sicura per diventare persone che si stimano e che stimeranno, poi, gli altri".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La morte di Maria Rita Parsi ha colpito profondamente l’Italia.

Maria Rita Parsi: Un Faro per l'Infanzia che Rimarrà nei Nostri CuoriMaria Rita Parsi, esperta di psicologia infantile e figura di riferimento nel settore, ci ha lasciato un'eredità duratura che continuerà a influenzare le generazioni future. notizie.it

Maria Rita Parsi, l’ultima apparizione in TV e il dolore di Balivo e Luxuria: Senza paroleLa psicologia dell'infanzia, scomparsa questa mattina all'età di 78 anni, è stata ricordata con commozione dalle due conduttrici. Ancora ignote le cause del decesso. libero.it

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento - facebook.com facebook

È scomparsa all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le voci più autorevoli nel dibattito italiano su infanzia e adolescenza. tuttoscuola.com/addio-a-maria-… x.com