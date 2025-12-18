Via pantaloni e mutande | 15enne costretto a spogliarsi in strada dai carabinieri di Torino durante un controllo

Un episodio inquietante scuote Torino: un quindicenne, durante un controllo dei carabinieri, sarebbe stato costretto a spogliarsi in strada davanti a un amico e a eseguire dei piegamenti. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire i fatti e accertare eventuali abusi o irregolarità nel comportamento delle forze dell’ordine. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e il rispetto dei diritti durante le operazioni di controllo.

La Procura di Torino indaga su una perquisizione a un quindicenne, che sarebbe stato costretto a denudarsi in strada davanti a un amico e a eseguire dei piegamenti.

