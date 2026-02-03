Manlio Messina | Io con Vannacci? Non esiste alcuna ipotesi di adesione

Manlio Messina smentisce categoricamente di aver mai pensato di entrare nel partito del generale Vannacci. Dopo aver letto le notizie sulla stampa, l’esponente politico chiarisce di non aver mai preso in considerazione questa ipotesi. “Non esiste alcuna possibilità di adesione”, afferma senza mezzi termini.

"Il mio percorso è sempre stato improntato alla coerenza: o si resta dove si è sempre stati, oppure si smette di fare politica", ha dichiarato all'Ansa il deputato ex FdI "Apprendo dalla stampa di un mio presunto ingresso nel partito del generale Vannacci. Una ricostruzione che smentisco in modo netto. Il mio partito, in oltre 35 anni di onorata carriera politica, è stato uno solo e continuerà a esserlo. Non esiste alcuna ipotesi di adesione a nuove formazioni né di cambi di collocazione politica. Il mio percorso è sempre stato improntato alla coerenza: o si resta dove si è sempre stati, oppure si smette di fare politica".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

