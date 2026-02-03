Maltempo sull' Italia perturbazione atlantica per tutta la settimana
Un'onda di maltempo sta investendo l'Italia, con piogge intense e temperature in aumento. La perturbazione atlantica porta precipitazioni abbondanti da Nord a Centro, mentre lo Scirocco rende il cielo più caldo e umido. Le previsioni indicano che questa situazione durerà tutta la settimana, con disagi e allerta meteo in diverse regioni.
Lo Scirocco domina il meteo dell'Italia portando un aumento delle temperature e, allo stesso tempo, precipitazioni abbondanti tra Nord e Centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
