Perturbazione atlantica e tempo instabile a Piacenza la settimana di Natale parte con la pioggia

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: le massime oscilleranno intorno ai 910 °C a Piacenza, 1011 °C a Parma, 910 °C a Modena, 1011 °C a Bologna, 910 °C a Ferrara, 1011 °C a Forlì, 1112 °C a Cesena, 1011 °C a Ravenna e 10 °C a Rimini, ovunque con escursioni termiche. L'anticiclone renderà il weekend umido e nebbioso. Tornano le piogge nella settimana di Natale; Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota sull'Italia: quando nevicherà e dove; Natale in Molise: previsioni meteo dal 17 al 25 dicembre, tra piogge e schiarite; Anticiclone di blocco con freddo in arrivo dopo Natale?. Meteo, weekend instabile prima di Natale: le previsioni dal 20 dicembre - Nuove perturbazioni in arrivo: il tempo resterà instabile fino a Natale, con piogge in diverse regioni.

Che tempo farà? Verso Natale con condizioni meteo instabili - Previsto l’arrivo di un vortice di origine atlantica, che porterà pioggia su molte regioni e possibili abbondanti nevicate lungo l’arco alpino E’ ancora presto per affermarlo con certezza; tuttavia, g ... metropolitano.it

Neve prima di Natale? Le previsioni e le tendenze - È tutto ancora da confermare e sulle tendenze regna una certa incertezza ma da domenica 21, fin quasi al giorno di Natale, una nuova attiva area depressionaria, in arrivo dalla Francia ed il ... meteo.it

Una nuova perturbazione atlantica collegata a un esteso sistema depressionrio in discesa dall'atlantico verso il Mediterraneo occidentale causerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche a inizio settimana. Le prime piogge prefrontali han - facebook.com facebook

In arrivo una nuova perturbazione atlantica. Da giovedì 18 dicembre l'atmosfera tenterà di ritrovare una nuova stabilità atmosferica, con maggiorispazi soleggiati su buona parte del Paese. x.com

