Perturbazione atlantica e tempo instabile a Piacenza la settimana di Natale parte con la pioggia

   Le temperature non subiranno variazioni di rilievo: le massime oscilleranno intorno ai 910 °C a Piacenza, 1011 °C a Parma, 910 °C a Modena, 1011 °C a Bologna, 910 °C a Ferrara, 1011 °C a Forlì, 1112 °C a Cesena, 1011 °C a Ravenna e 10 °C a Rimini, ovunque con escursioni termiche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

perturbazione atlantica e tempo instabile a piacenza la settimana di natale parte con la pioggia

© Ilpiacenza.it - Perturbazione atlantica e tempo instabile, a Piacenza la settimana di Natale parte con la pioggia

