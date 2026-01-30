Maltempo Italia nuova spaventosa allerta per domani Le regioni a rischio

Domani l’Italia si prepara a un’altra giornata difficile con un’allerta maltempo che coinvolge molte regioni, specialmente al Sud e nelle isole. Il vortice ciclonico che si sta avvicinando sta portando pioggia intensa e venti forti, mettendo in allerta cittadini e autorità. Le previsioni parlano di condizioni meteo estreme che non mollano la presa, mentre le squadre di intervento sono già in allerta per affrontare eventuali emergenze.

Il mese di gennaio si avvia alla conclusione sotto il segno dell'estrema instabilità atmosferica. Un aggressivo vortice ciclonico sta per colpire la nostra Penisola, portando con sé un carico di maltempo che non accenna a dare tregua alle regioni meridionali e insulari. Gli ultimi giorni del mese saranno segnati da una convergenza di fenomeni intensi: l'allontanamento della precedente perturbazione lascerà spazio a nuove correnti instabili capaci di generare piogge torrenziali e criticità diffuse. In questo scenario, la Protezione Civile ha alzato la guardia, diramando per domani, sabato 31 gennaio, un bollettino che non lascia spazio a interpretazioni: scatta la "nuova allerta meteo arancione per il sud della Sardegna", mentre il resto del meridione rimarrà sotto stretta sorveglianza.

