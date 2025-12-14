Tutto pronto per la riapertura della linea ferroviaria Trento-Bassano

La linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa sarà riaperta lunedì 15 dicembre 2025, segnando un importante passo avanti per le connessioni tra le due città. La riapertura favorirà la mobilità sostenibile e faciliterà gli spostamenti, offrendo un'alternativa comoda e efficiente al trasporto su strada.

Tutto pronto per la nuova apertura della linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa in programma per lunedì 15 dicembre 2025.Il servizio – si legge in una nota della Provincia – torna attivo in quanto sono state superate le criticità che negli ultimi giorni avevano rallentato i lavori dei binari. Trentotoday.it

