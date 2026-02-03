Mac Dance Week | il balletto di Fellini e Disney si esibisce in piazza

Questa settimana Pavullo si trasforma in un palcoscenico di danza. Dal 3 all’8 febbraio, il Teatro Mac Mazzieri e altri luoghi simbolici della città ospitano spettacoli e performance provenienti da vari stili. La Mac Dance Week è un’occasione per vedere in scena il balletto ispirato a Fellini e Disney, portato direttamente sul palco. La città si anima con artisti e pubblico pronti a vivere momenti di spettacolo e divertimento.

Al via la Mac Dance Week, una settimana di danza che dal 3 al 8 febbraio trasforma il Teatro Mac Mazzieri e altri spazi simbolici di Pavullo in Modena. Organizzata da Ater Fondazione in sinergia con il Comune e le realtà associative, l’iniziativa è un omaggio alla danza, ai sentimenti e alla grazia che essa trasmette, rivolgendosi a tutti gli anni. La rassegna comincia stasera con una festa dedicata alle scuole di danza del territorio. Il Centro Danza Studio Dia presenterà *Voci*, un’esplorazione emotiva ispirata a sentimenti come rabbia, coraggio e rinascita. Parallelamente, Le Muse APS proporrà *La matita di Walt*, un’opera ispirata alla magia Disney, ideata e coreografata da Emanuela Vedovelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mac Dance Week: il balletto di Fellini e Disney si esibisce in piazza Approfondimenti su Mac Dance Week Al via la Mac Dance Week. Si balla con Fellini e Disney La settimana della Mac Dance Week è iniziata oggi a Pavullo. Antivirus Mac free: come mantenere il tuo Mac sicuro senza spendere Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mac Dance Week Argomenti discussi: Al via la Mac Dance Week. Si balla con Fellini e Disney; Pavullo, dal 3 all'8 febbraio ecco la MAC Dance Week, una settimana di performance, workshop e laboratori dedicati alla danza; Fino a domenica Pavullo capitale della danza; Verde in pratica: al via da lunedì 2 febbraio il ciclo di incontri promosso da Lapam Confartigianato. Al via la Mac Dance Week. Si balla con Fellini e DisneyAl via la Mac Dance Week, settimana dedicata alla danza che da oggi a domenica trasforma il Teatro Mac ... msn.com MAC Dance Week: una settimana di performance, workshop e laboratori dedicati alla danza realizzata da ATER FondazioneDal 3 all’8 febbraio Pavullo nel Frignano si anima con 5 eventi: una serie di performance, workshop e laboratori nell’ambito della MAC Dance Week, una settimana dedicata alla Danza, dentro e fuori il ... sassuolo2000.it Pavullo, dal 3 all’8 febbraio ecco la MAC Dance Week, una settimana di performance, workshop e laboratori dedicati alla danza L'iniziativa è realizzata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, associazioni e scuole di danza d - facebook.com facebook

