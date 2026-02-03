Al via la Mac Dance Week Si balla con Fellini e Disney

La settimana della Mac Dance Week è iniziata oggi a Pavullo. Fino a domenica, il Teatro Mac Mazzieri e altri spazi della città si riempiranno di ballo, con spettacoli e attività ispirate a Fellini e Disney. La manifestazione coinvolge danzatori e appassionati di tutte le età, pronti a mettere in scena le loro coreografie. La città si prepara a vivere giorni di musica e movimento, con l’obiettivo di portare la danza più vicino a tutti.

Al via la Mac Dance Week, settimana dedicata alla danza che da oggi a domenica trasforma il Teatro Mac Mazzieri e altri luoghi simbolici di Pavullo. Organizzata da Ater Fondazione in sinergia con il Comune e le realtà associative, la rassegna vuole essere un omaggio alla grazia e ai sentimenti che la danza trasmette, per tutte le età. Si partirà stasera al Mac Mazzieri con una vera e propria festa dedicata alle scuole di danza del territorio: il Centro Danza Studio Dia presenterà 'Voci', un'esplorazione potente dell'universo femminile che trasforma in danza sentimenti come rabbia, coraggio e rinascita, mentre Le Muse APS proporranno 'La matita di Walt', un omaggio alla magia Disney ideato da Emanuela Vedovelli che cura anche le coreografie assieme a Martina Cumbo e realizzato in collaborazione con Accademia Musicale del Frignano.

