Luperto lascia il Cagliari dopo un addio silenzioso | Ho accettato un percorso già tracciato

Massimo Luperto ha lasciato il Cagliari senza fare clamore. Non ci sono state conferenze o annunci ufficiali, solo un addio silenzioso. L’ex difensore ha spiegato di aver accettato un percorso già tracciato e ha preferito non commentare oltre. La sua partenza passa quasi inosservata, ma lascia comunque il segno nel mondo rossoblù.

L’addio di Massimo Luperto al Cagliari è avvenuto in silenzio, senza conferenze stampa, senza dichiarazioni ufficiali. Il direttore sportivo, al centro di un’epoca di cambiamenti nel club sardo, ha lasciato la società dopo un periodo di tensioni interne che hanno portato a un distacco definitivo. Il suo nome era stato legato a lungo al progetto tecnico e strategico del club, ma la decisione di uscire non è stata frutto di un confronto aperto. Secondo quanto riferito, Luperto ha accettato il passaggio da una posizione di rilievo a un ruolo di secondo piano, non perché lo volesse, ma perché ha riconosciuto di non poter più influenzare le scelte strategiche già preordinate dall’alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luperto lascia il Cagliari dopo un addio silenzioso: “Ho accettato un percorso già tracciato Approfondimenti su Massimo Luperto Cagliari Luperto Cremonese, addio polemico al Cagliari? Il messaggio: «Io messo da parte, scelta subita! Ai tifosi del Cagliari dico…» – FOTO Sebastiano Luperto saluta il Cagliari con un messaggio diretto sui social. Politano non segna da 262 giorni, ha accettato un ridimensionamento silenzioso (Corsport) Politano non segna da 262 giorni e ha accettato un ridimensionamento silenzioso nel suo ruolo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Massimo Luperto Cagliari Argomenti discussi: Calciomercato Cagliari, cessione a sorpresa: Luperto alla Cremonese; Luperto alla Cremonese; Cagliari, ufficiale: Luperto è un nuovo giocatore della Cremonese; Luperto addio Cagliari: ceduto alla Cremonese per 5 milioni, rabbia rossoblù per il difensore simbolo. Luperto lascia il Cagliari ma resta in Serie A: l'ex Napoli va in una neopromossaSebastiano Luperto lascia il Cagliari e si trasferisce negli ultimi minuti della finestra invernale di calciomercato. Dopo una stagione e mezzo in rossoblu, l'ex difensore del Napoli ... tuttonapoli.net Luperto, addio al veleno: Il calcio spesso passa sopra le personeIl difensore affida ai social un saluto ai tifosi del Cagliari, ma non la tocca piano sulle motivazioni che l'hanno spinto ad andare via ... cagliaripad.it Luperto lascia il Cagliari per andare alla Cremonese. Il saluto della squadra rossoblù. "A Seba il nostro ringraziamento per quanto fatto, in campo e fuori, nel suo percorso in rossoblù: esempio di dedizione alla causa e personalità positiva all’interno del grupp - facebook.com facebook Cagliari, #Luperto lascia i sardi: nuova esperienza in Serie A per l'ex Napoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.