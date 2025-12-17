Politano non segna da 262 giorni ha accettato un ridimensionamento silenzioso Corsport
Politano non segna da 262 giorni e ha accettato un ridimensionamento silenzioso nel suo ruolo. Domani, in Supercoppa contro il Milan alle ore 20, sarà lui a scendere in campo, con la partita trasmessa in diretta su Italia1.
Politano, in Supercoppa tocca a lui (domani contro il Milan alle ore 20, diretta Italia1). L’occasione per rimettersi al centro della scena visto che dopo il ko a Bologna è finito in panchina. Conte gli ha preferito il duo Neres-Lang (ovviamente con Hojlund centravanti). Domani, però, uno dei due riposerà. Ne scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano: L’ultimo gol con la maglia del Napoli, Matteo Politano l’ha segnato il 30 marzo contro il Milan. Sono passati 262 giorni, una distanza temporale che racconta più di quanto dica il tabellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
