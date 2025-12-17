Politano non segna da 262 giorni ha accettato un ridimensionamento silenzioso Corsport

Politano non segna da 262 giorni e ha accettato un ridimensionamento silenzioso nel suo ruolo. Domani, in Supercoppa contro il Milan alle ore 20, sarà lui a scendere in campo, con la partita trasmessa in diretta su Italia1.

© Ilnapolista.it - Politano non segna da 262 giorni, ha accettato un ridimensionamento silenzioso (Corsport)

Politano, in Supercoppa tocca a lui (domani contro il Milan alle ore 20, diretta Italia1). L’occasione per rimettersi al centro della scena visto che dopo il ko a Bologna è finito in panchina. Conte gli ha preferito il duo Neres-Lang (ovviamente con Hojlund centravanti). Domani, però, uno dei due riposerà. Ne scrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano: L’ultimo gol con la maglia del Napoli, Mat­teo Poli­tano l’ha segnato il 30 marzo con­tro il Milan. Sono pas­sati 262 giorni, una distanza tem­po­rale che rac­conta più di quanto dica il tabel­lino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

