Politano non segna da 262 giorni ha accettato un ridimensionamento silenzioso Corsport

Politano non segna da 262 giorni e ha accettato un ridimensionamento silenzioso nel suo ruolo. Domani, in Supercoppa contro il Milan alle ore 20, sarà lui a scendere in campo, con la partita trasmessa in diretta su Italia1.

