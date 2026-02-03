Luciano Darderi | Nel tie-break contro Sinner è successa una cosa strana Non potevo non fermarmi

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha raccontato cosa è successo nel tie-break contro Sinner agli Australian Open. Dice di aver visto qualcosa di strano e di aver dovuto fermarsi. È stato il momento più difficile del suo primo slam, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, e ora spiega cosa ha passato durante quella partita.

Luciano Darderi racconta i suoi Australian Open, primo torneo dello Slam in cui ha raggiunto gli ottavi di finale, soffermandosi in particolare sulla partita contro Jannik Sinner.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Luciano Darderi Italiano

Jannik Sinner re del tie-break nel 2025, ma contro Carlos Alcaraz…

Jannik Sinner si afferma come protagonista nel 2025, dominando nei tie-break, ma l'attenzione è tutta rivolta alla sfida con Carlos Alcaraz.

Luciano Darderi: “Mi allenerò con Sinner a Dubai, dove vivo. Volandri mi ha chiamato e ha spiegato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Luciano Darderi Italiano

Argomenti discussi: Il pianto di un bimbo ferma Sinner e Darderi nel tie break decisivo. VIDEO; Sinner-Darderi, il derby italiano agli ottavi degli Australian Open | La diretta; Sinner batte Darderi in tre set con il super servizio: 19 ace. Ai quarti contro Shelton; Sinner implacabile: vince il derby con Darderi e volai ai quarti agli Australian Open.

luciano darderi nel tieLuciano Darderi: Nel tie-break contro Sinner è successa una cosa strana. Non potevo non fermarmiLuciano Darderi racconta i suoi Australian Open, primo torneo dello Slam in cui ha raggiunto gli ottavi di finale, soffermandosi in particolare sulla partita ... fanpage.it

luciano darderi nel tieSinner rimonta nel tie-break e chiude il match: battuto Darderi in tre setDominio iniziale, qualche passaggio a vuoto e un finale da campione: Jannik infila sette punti consecutivi nel tie-break decisivo e porta a casa la vittoria. laprovinciadivarese.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.