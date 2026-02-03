Luciano Darderi | Nel tie-break contro Sinner è successa una cosa strana Non potevo non fermarmi

Luciano Darderi ha raccontato cosa è successo nel tie-break contro Sinner agli Australian Open. Dice di aver visto qualcosa di strano e di aver dovuto fermarsi. È stato il momento più difficile del suo primo slam, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, e ora spiega cosa ha passato durante quella partita.

