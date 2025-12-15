Jannik Sinner re del tie-break nel 2025 ma contro Carlos Alcaraz…

Jannik Sinner si afferma come protagonista nel 2025, dominando nei tie-break, ma l'attenzione è tutta rivolta alla sfida con Carlos Alcaraz. Il panorama tennistico internazionale sembra evolversi, segnando il passaggio dai

Dai Big-Thee ai Big-Two? Allo stato attuale delle cose, il tennis mondiale sembra aver fatto questo passaggio. Nonostante Novak Djokovic rimanga un baluardo della vecchia generazione, lo sport con racchetta e pallina ha nello spagnolo Carlos Alcaraz e in Jannik Sinner i suoi grandi dominatori. Negli ultimi due anni l’iberico e il giocatore italiano si sono divisi equamente la torta Slam (quattro a testa), distinguendosi rispetto alla concorrenza in molteplici aspetti. Un 2025 in cui Alcaraz ha concluso da n.1 del mondo, vincendo 8 tornei su tutte le superfici (cemento, erba e terra), mentre Sinner (6 titoli in bacheca) è stato l’unico a raggiungere tutte le finali del Grand Slam e a vincere tre dei cinque Big Titles (Australian Open, Wimbledon e ATP Finals). Oasport.it

