Jannik Sinner re del tie-break nel 2025 ma contro Carlos Alcaraz…
Jannik Sinner si afferma come protagonista nel 2025, dominando nei tie-break, ma l'attenzione è tutta rivolta alla sfida con Carlos Alcaraz. Il panorama tennistico internazionale sembra evolversi, segnando il passaggio dai
Dai Big-Thee ai Big-Two? Allo stato attuale delle cose, il tennis mondiale sembra aver fatto questo passaggio. Nonostante Novak Djokovic rimanga un baluardo della vecchia generazione, lo sport con racchetta e pallina ha nello spagnolo Carlos Alcaraz e in Jannik Sinner i suoi grandi dominatori. Negli ultimi due anni l’iberico e il giocatore italiano si sono divisi equamente la torta Slam (quattro a testa), distinguendosi rispetto alla concorrenza in molteplici aspetti. Un 2025 in cui Alcaraz ha concluso da n.1 del mondo, vincendo 8 tornei su tutte le superfici (cemento, erba e terra), mentre Sinner (6 titoli in bacheca) è stato l’unico a raggiungere tutte le finali del Grand Slam e a vincere tre dei cinque Big Titles (Australian Open, Wimbledon e ATP Finals). Oasport.it
Novak Announces Sinner (and his Gucci bag) As The Best Catwalk On Tour ??
Jannik Sinner re del tie-break nel 2025, ma contro Carlos Alcaraz… - Allo stato attuale delle cose, il tennis mondiale sembra aver fatto questo passaggio. oasport.it
Jannik Sinner può superare Federer e Djokovic in una delle classifiche più pesanti del tennis - break: numeri eccezionali nel 2025 e non solo, può fare ulteriormente la storia del tennis ... fanpage.it
Buon lunedì a tutti! "Jannik Sinner ci manchi" - facebook.com facebook
Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai ( IG jannacosmari) x.com