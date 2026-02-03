Lorenzo Insigne e Brunori Castrovilli e Cutrone | i 10 colpi di gennaio che cambieranno la Serie B

Da gazzetta.it 3 feb 2026

Il calciomercato di gennaio ha portato molte novità in Serie B. Lorenzo Insigne torna in Italia e potrebbe fare la differenza con il Pescara, mentre Patrick si trasferisce al Monza. Caprari cambia maglia, e tra chi cerca di salvarsi e chi punta alla promozione, le mosse sono tante e cambieranno gli equilibri in campionato.

Rinforzi, colpi a sorpresa e affari last minute: la Serie B si rinnova al termine della sessione invernale di calciomercato. C’è chi si affida ai nuovi arrivi per inseguire l’obiettivo salvezza e chi spera di avvicinarsi sempre di più al sogno promozione. Insigne al Pescara è senza dubbio la grande novità della seconda parte di campionato. Dal bomber che cambia maglia dopo cinque stagioni al difensore tornato a casa, ecco i 10 trasferimenti più importanti di gennaio.      Da eroe a escluso. A giugno, Manuel De Luca con una doppietta aveva deciso la finale playoff di ritorno contro lo Spezia regalando la promozione in Serie A alla Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

