10 Teorie su Star Wars che cambieranno per sempre il modo in cui guardi la saga

Star Wars non è solo solo un franchise decennale; è una fabbrica di congetture e teorie a volte fantasiose. Fin dai tempi della Trilogia Originale, i fan si sono scervellati su parentele, destini e buchi di trama. Ma alcune teorie fanno di più: se fossero vere, riscriverebbero intere parti del canone. Vediamo quali. L'articolo in breve – I punti chiave. Cattivi Incompresi: E se Palpatine non avesse mai perso contro Mace Windu?. Il Lato Oscuro dei Droidi: R2-D2 è il vero burattinaio della galassia?. Parentele Segrete: Grogu potrebbe essere il figlio "proibito" di Yoda.. Il Destino di Rey: Palpatine voleva letteralmente rubare il suo corpo.

