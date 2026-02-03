Ademola Lookman ha firmato con l’Atletico Madrid nel calciomercato invernale. Arriva con l’obiettivo di sbloccare le partite e creare superiorità negli uno contro uno. I tifosi sperano che la sua velocità e il suo dribbling possano fare la differenza in un campionato dove ogni dettaglio conta. Per ora, si aspetta di vedere subito il suo impatto sul campo.

Ademola Lookman è approdato all’Atletico Madrid in questo calciomercato invernale, appena concluso. Cosa offrirebbe in più Lookman all’Atletico Madrid. Marca analizza come l’ex Atalanta potrebbe entrare negli schemi tattici del Cholo Simeone: L’Atletico Madrid era da tempo alla ricerca di una figura capace di dominare le partite nell’uno contro uno. Ademola Lookman risponde esattamente a questo profilo. A 28 anni, nel pieno della maturità calcistica, il nigeriano ha compiuto all’Atalanta il salto definitivo come attaccante decisivo e prolifico, qualità che al Metropolitano vengono apprezzate. In un contesto tattico come quello dell’Atletico, Lookman non sarebbe un esterno classico incollato alla posizione laterale, bensì una seconda punta o un interno aggressivo, pensato per attaccare gli spazi, accelerare nelle transizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lookman serve all’Atletico Madrid per spaccare le partite e far girare la testa ai difensori nell’uno contro uno

