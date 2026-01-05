Njie che paragone di Simeone | Lui è molto forte nell’uno contro uno è il nostro Leao
Nel match tra Torino e Verona, il risultato di 3-0 è stato firmato da Simeone, Casadei e Njie. Dopo la partita, il compagno di squadra Njie è stato paragonato a Leao da Simeone, che ha evidenziato le sue qualità nell’uno contro uno. Un confronto che sottolinea il valore e le potenzialità dell’attaccante, già protagonista in questa occasione.
Il Torino batte 3-0 il Verona di Zanetti. In gol Simeone, Casadei e Njie. Nel post-partita, quest'ultimo viene paragonato a Leao dal compagno, autore del primo gol. Ecco il simpatico commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Torino, Simeone: «Che ragazzo è Njie? È forte». Poi il (simpatico) paragone con quel big del Milan
Leggi anche: Leao molto sicuro: «Contro l’Inter vogliamo fare bene. Allegri? Con lui ho un rapporto molto particolare»
Torino Simeone | Che ragazzo è Njie? È forte Poi il simpatico paragone con quel big del Milan.
Entrato solo all'83', sono bastati pochi minuti ad Alieu Njie per diventare grande protagonista della vittoria per 3-0 del Torino sul Verona Il classe 2005 ha prima servito l'assist per il gol di Casadei e poi ha anche trovato la rete in prima persona per chiudere - facebook.com facebook
Siparietto Simeone - Njie dopo Verona vs #Torino di #SerieA Il riferimento (simpatico) a un big del #Milan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.