Njie che paragone di Simeone | Lui è molto forte nell’uno contro uno è il nostro Leao

Nel match tra Torino e Verona, il risultato di 3-0 è stato firmato da Simeone, Casadei e Njie. Dopo la partita, il compagno di squadra Njie è stato paragonato a Leao da Simeone, che ha evidenziato le sue qualità nell’uno contro uno. Un confronto che sottolinea il valore e le potenzialità dell’attaccante, già protagonista in questa occasione.

