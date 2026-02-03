L'omicidio di Vincenzo Mosa ucciso nel giardino di casa con un colpo di fucile | dopo 28 anni nessun colpevole

Dopo quasi 28 anni, il caso di Vincenzo Mosa rimane aperto. L’avvocato di Sabaudia fu ucciso nel suo giardino con un colpo di fucile nel 1998, in un omicidio che sembra avere tutte le caratteristiche di un atto mafioso. Nonostante le indagini, nessuno è stato ancora condannato e il mistero sulla sua morte continua a pesare sulla città.

Il 2 febbraio 1998 l'avvocato antiracket Vincenzo Mosa viene ucciso a Sabaudia con un colpo di fucile: un omicidio dalle modalità mafiose che, a quasi trent'anni di distanza, resta un mistero irrisolto.

