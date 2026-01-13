Ucciso a 14 anni nessun colpevole per l' omicidio di Emanuele Urla della mamma in aula | Avete assolto un assassino

Dopo 13 anni, nessun imputato per l’omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni nel 2013 durante una lite ad Aversa. La madre, in aula, ha espresso il suo dolore, denunciando l’assoluzione di chi ritiene responsabile. La vicenda resta irrisolta, evidenziando le difficoltà di fare piena luce su un episodio che ha profondamente segnato le vite coinvolte.

Dopo 13 anni nessun colpevole per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso a coltellate a soli 14 anni in una lite tra giovanissimi avvenuta ad Aversa il 7 aprile 2013.La Corte d'Appello di Napoli ha assolto l'unico imputato per il delitto, Agostino Veneziano, oggi 29enne. La stessa Procura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

