L’Olimpia Milano conquista la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo il Baskonia 109-89. La squadra di Peppe Poeta ha messo in campo un secondo tempo perfetto, aumentando la difesa e dominando l’incontro. Un risultato che tiene aperte le speranze di passare ai Play-In, anche se la strada resta difficile.

Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Peppe Poeta travolge il Baskonia per 109-89 ed ottiene un successo importantissimo per tenere ancora viva la speranza di qualificarsi per i Play-In. Il decimo posto continua a distare due vittorie, ma adesso nel mirino di Milano non c’è più solo lo Zalgiris, ma anche un Monaco in grandissima crisi. Tra tre giorni Milano torna nuovamente in campo e lo farà in trasferta sul campo dell’Asvel in un match che l’Olimpia non può davvero sbagliare. In un’altra serata con tantissime assenze, Milano ritrova finalmente Devin Booker, che è grande protagonista con 21 punti a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Olimpia Milano alza il muro difensivo nel secondo tempo e travolge il Baskonia in Eurolega

Approfondimenti su Olimpia Milano

Ultime notizie su Olimpia Milano

