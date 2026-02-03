Nel 2025, lo scudo del Golden power è stato attivato 40 volte. È quanto emerge dallo studio ‘Golden power year in review 2025’ pubblicato dall’osservatorio indipendente che monitora l’uso di questi poteri speciali. La maggior parte delle misure riguarda settori strategici e aziende che operano in Italia, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Il rapporto evidenzia come le autorità abbiano sfruttato più volte questo strumento per tutelare la sicurezza nazionale.

Lo scudo del Golden power è stato usato 40 volte nel 2025. I dati sono contenuti nello studio ‘Golden power year in review 2025’ lanciati dall’ osservatorio Golden power (un centro di ricerca indipendente, sull’applicazione, l’evoluzione giurisprudenziale e le prassi relative ai poteri speciali a protezione della sicurezza nazionale in Italia e nella Ue). Il Golden power è uno strumento normativo, previsto in alcuni ordinamenti giuridici, che permette al governo di un Paese sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, che ricadano nell’ interesse nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lo scudo Golden power usato 40 volte nel 2025

