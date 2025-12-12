Sidiki Chérif nel mirino del Milan | scouting intensificato e pronto dialogo con gli agenti
Il Milan intensifica le proprie attività di scouting alla ricerca di giovani talenti, con particolare attenzione a Sidiki Chérif. Il club rossonero ha rafforzato i contatti con gli agenti del promettente attaccante, valutando un possibile futuro investimento. Questa strategia rientra nell’obiettivo di rafforzare la rosa con giovani di qualità, pronti a contribuire nel lungo termine.
