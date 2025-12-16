Liste d’attesa lunghe nonostante il decreto anche 720 giorni per un esame
Nonostante l'entrata in vigore di recenti decreti, le liste d'attesa nel Servizio Sanitario Nazionale continuano a protrarsi, raggiungendo anche i 720 giorni per alcuni esami. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario pubblico e l'impatto sulle esigenze di diagnosi e cura dei pazienti.
Prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico nel Servizio Sanitario Nazionale non è più solo una questione di salute. È diventata una questione di tempo e, sempre più spesso, di denaro. Se puoi aspettare mesi, e in alcuni casi un anno intero, resti nel pubblico. Se non puoi, in Italia devi pagare di tasca tua. È il quadro che emerge con chiarezza dal Rapporto civico sulla salute 2025 di Cittadinanzattiva, basato su 16.854 segnalazioni raccolte nel 2024. Quasi una segnalazione su due (47,8%) riguarda le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie. E dentro questo dato ce n’è uno ancora più sconfortante: oltre il 70% delle segnalazioni sull’accesso riguarda le liste d’attesa. Quifinanza.it
