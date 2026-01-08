Don Matteo 15 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata della serie

Puoi seguire la prima puntata di Don Matteo 15 in diretta televisiva su Rai 1, alle ore 21 di questa sera, 8 gennaio 2026. In alternativa, è possibile guardarla in streaming tramite la piattaforma ufficiale di RaiPlay, disponibile su dispositivi mobili e computer. Entrambe le opzioni consentono di seguire la serie in modo semplice e affidabile, rispettando gli orari e le modalità di visione più comode.

Questa sera, 8 gennaio 2026, su Rai 1 dalle 21.30 va in onda Don Matteo 15, la prima puntata della nuova stagione della serie con protagonista Raoul Bova. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 15esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi e guest star. Ma dove vedere Don Matteo 15 in diretta tv e in streaming? In tv. Appuntamento questa sera, 8 gennaio 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata della nuova stagione.

La nuova stagione di Don Matteo, con Raoul Bova, arriva prima online su RaiPlay: anticipazioni, trama, nuovi ingressi e tensioni pronte a sconvolgere Spoleto.

Da stasera in onda su Rai1 la nuova stagione di Don Matteo con Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta.

