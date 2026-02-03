L' Invisibile | la cattura di Matteo Messina Denaro su Rai 1 Le anticipazioni del 3 e 4 febbraio

La cattura di Matteo Messina Denaro diventa una fiction su Rai 1. Le prime serate del 3 e 4 febbraio mostrano come la vicenda del boss di Cosa Nostra sia stata trasposta in tv, con scene ricostruite e interpretazioni che cercano di riprodurre gli ultimi mesi di caccia al mafioso. La fiction sta attirando l’attenzione del pubblico, anche se ancora non si sa quanto rispecchi la realtà dei fatti.

A poco più di tre anni dalla cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del ROS con la collaborazione del GIS la mattina del 16 gennaio 2023, dopo quasi trent'anni di latitanza, debutta in prima serata su Rai 1 L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, una miniserie di due puntate che racconta i tre mesi precedenti la colossale operazione che ha portato all'arresto del latitante, seguendo la corsa contro il tempo del Colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, e della sua squadra dei Carabinieri del ROS. La miniserie, prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, è composta da quattro puntate in onda alle 21. La cattura del boss di Cosa Nostra è diventata una fiction in onda su Rai 1 nel corso di due prime serate. Stasera e domani, 3 e 4 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 la fiction L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale. Prodotta da Pietro Valsecchi e diretta da Michele Soavi, L'invisibile tiene bene il ritmo e guarda il lato familiare della vicenda, pur rimanendo un po' troppo impostata. L'attore, che il 3 e 4 febbraio torna in prima serata con L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, ha raccontato il percorso che lo ha portato alla recitazione, e quanto i suoi genitori gli siano sempre stati accanto, anche quando non approvavano le sue scelte. Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: "Calarmi nel male è stato un peso"

