Juve Udinese Miretti esulta sui social | il messaggio sul futuro infiamma l’ambiente bianconero – FOTO

Juve Udinese, Miretti celebra il 2-0. Il messaggio di unità “Next round” rafforza il suo desiderio di giocarsela in bianconero. La Juventus ha superato l’ostacolo Udinese per 2-0, accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia. A celebrare il successo è stato il giovane Fabio Miretti, che ha voluto marcare l’obiettivo raggiunto con un post sui social media. Sul suo profilo Instagram, il centrocampista ha scritto: “Next round???”. Il messaggio, breve e diretto, riflette l’ambizione del gruppo bianconero. La vittoria mantiene il record di perfezione della Juventus negli ottavi di Coppa Italia e segna il primo passo verso un trofeo stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, Miretti esulta sui social: il messaggio sul futuro infiamma l’ambiente bianconero – FOTO

