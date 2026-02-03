Libri al Centro Studi Americani Hard Power Perchè la guerra cambia la storia
Questa mattina al Centro Studi Americani di Roma è stato presentato il libro di Roberto Arditti, “Hard power. Perché la guerra cambia la storia”. L’autore ha spiegato come le guerre, attraverso le forze militari e le strategie di potere, influenzino in modo deciso gli eventi storici. La sala era piena di persone interessate a capire meglio i cambiamenti in atto nei conflitti mondiali e il loro impatto sulla politica internazionale.
Roma, 3 feb. (askanews) – Presentato al Centro Studi Americani il libro “Hard power. Perchè la guerra cambia la storia” di Roberto Arditti. A fare da sfondo il fatto che non c’è illusione più drammatica e pericolosa di quella che si è fatta strada in Occidente da un certo tempo a questa parte: la politica e la diplomazia sono sufficienti per intervenire nei momenti di crisi, meglio lasciare la forza come estrema ratio. Purtroppo, spiega Arditti, le cose non stanno così e solo chi non vuole vederlo non lo vede. Il libro passa in rassegna fatti e personaggi della storia recente e dell’epoca contemporanea: le dinamiche sono chiarissime e le conseguenze assai esplicite.🔗 Leggi su Ildenaro.it
