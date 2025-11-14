Al Centro Studi Americani il libro di Pagliara L’Imperatore

Ildenaro.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 14 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani, per la IV° Edizione del Festival della Cultura Americana, ha ospitato la presentazione del libro “L’Imperatore” di Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, già Responsabile dell’Ufficio di Corrispondenza della Rai per gli Stati Uniti. Oltre all’autore sono intervenuti ospiti di livello come Luigi Mattiolo, Ambasciatore, già consigliere diplomatico di Mario Draghi e Ambasciatore in Germania, Turchia e Israele e Francesco Talò, già Consigliere Diplomatico di Giorgia Meloni, ambasciatore alla NATO e in Israele, e Console Generale a New York. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

centro studi americani libroAl Centro Studi Americani il libro di Pagliara “L’Imperatore” - (askanews) – Il Centro Studi Americani, per la IV° Edizione del Festival della Cultura Americana, ha ospitato la presentazione del libro “L’Imperatore” di Claudio Pagliara, Direttore ... msn.com scrive

centro studi americani libroCultura, 'The american dream' al Centro Studi Americani - Il Centro Studi Americani, in collaborazione con le principali università italiane e americane della Capitale, inaugura la quarta edizione del Festival della Cultura Americana, dedicata ... Lo riporta msn.com

“America al Centro” il podcast del Centro Studi Americani realizzato da Maria Latella ora online su tutte le piattaforme di streaming. - Il Centro Studi Americani lancia il podcast “America al Centro”, un nuovo spazio di analisi dedicato alle dinamiche della politica estera americana e alle sue ripercussioni a livello ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Centro Studi Americani Libro