Al Centro Studi Americani il libro di Pagliara L’Imperatore

Roma, 14 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani, per la IV° Edizione del Festival della Cultura Americana, ha ospitato la presentazione del libro “L’Imperatore” di Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, già Responsabile dell’Ufficio di Corrispondenza della Rai per gli Stati Uniti. Oltre all’autore sono intervenuti ospiti di livello come Luigi Mattiolo, Ambasciatore, già consigliere diplomatico di Mario Draghi e Ambasciatore in Germania, Turchia e Israele e Francesco Talò, già Consigliere Diplomatico di Giorgia Meloni, ambasciatore alla NATO e in Israele, e Console Generale a New York. 🔗 Leggi su Ildenaro.it