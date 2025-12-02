Arte all’asta il Rubens ritrovato Venduto a oltre 2 milioni di euro
Venduto all’asta a Parigi il “Cristo sulla croce” del pittore fiammingo Rubens. Ritrovato dopo quattro secoli, è stato battuto a 2,3 milioni di euro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Argomenti simili trattati di recente
#LastChanceToBid • Orologi da collezione • Asta 2 dicembre 2025 Ultime ore per iscriversi e partecipare all’asta di #orologi da collezione. La selezione comprende cento esemplari tra rarità, pezzi unici e icone dell’orologeria internazionale, espressione di stil - facebook.com Vai su Facebook