Letizia Arnò protagonista di Buen Camino con Checco Zalone ospite de La Notte Viola
Sabato 7 febbraio, il Teatro Tarkovskij di San Giuliano Mare ospita “La Notte Viola”. L’evento, promosso da Mondo Rec, prevede la presenza di Letizia Arnò, giovane attrice protagonista del film “Buen Camino” accanto a Checco Zalone. La serata si svolgerà nel teatro della città, attirando gli appassionati di cinema e di nuovi volti del cinema italiano.
Chi è Letizia Arnò, protagonista Di Buen Camino film di Checco Zalone
Letizia Arnò: chi è l’attrice che interpreta la figlia di Checco Zalone in Buen Camino
Letizia Arnò è un’attrice italiana nota per la sua partecipazione nel film
Cammini di successo: le interviste a Martina Colombari, Letizia Arnò e Beatriz Arjona al Marateale WinterIn occasione della 5ª edizione del Marateale Winter, il premio ideato da Nicola Timpone, tenutasi il 29 presso il Teatro di Villa Torlonia a ... msn.com
Chi è Letizia Arnò, quello che sappiamo dell’attrice: dal debutto in Don Matteo a Buen CaminoLetizia Arnò è una giovane attrice italiana, diventata particolarmente nota al grande pubblico grazie al film Buen Camino. donnaglamour.it
CELLATICA - AUDITORIUM PALAZZO DELLA CULTURA BUEN CAMINO: Regia di Gennaro Nunziante Con Checco Zalone,Beatriz Arjona, Letizia Arnò. Italia 2025. Durata 90' Il ritorno di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, autore insieme - facebook.com facebook
