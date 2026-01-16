Letizia Arnò è un’attrice italiana nota per la sua partecipazione nel film

In Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, campione di incassi stellari, uscito lo scorso 25 dicembre, il personaggio di Cristal, la figlia adolescente del comico, non è solo un contorno: riesce a ritagliarsi uno spazio da vera coprotagonista. Dietro questo ruolo c'è Letizia Arnò, giovanissima attrice romana che, con naturalezza e talento, riesce a stare al passo con la comicità e il ritmo del protagonista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Letizia Arnò: chi è l’attrice che interpreta la figlia di Checco Zalone in Buen Camino

