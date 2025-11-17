Prima edizione Premio Bombetta d’Argento a Palermo | omaggio a Lando Buzzanca al Teatro Sant’Eugenio

Nasce un nuovo premio per la cultura siciliana. Il “Premio Bombetta d’Argento”, con un’edizione, la prima, dedicata a Lando Buzzanca. L’iniziativa debutta venerdì 28 novembre alle ore 21.00 al Teatro Sant’Eugenio a Palermo. A condurre la serata sarà Vincenzo Canzone. L’evento è promosso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Prima edizione “Premio Bombetta d’Argento” a Palermo: omaggio a Lando Buzzanca al Teatro Sant’Eugenio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nell'ambito della prima edizione dell'evento "1836" abbiamo parlato dell'Albergo Diffuso. Ora abbiamo una prima occasione di rendere concreta questa idea di ricettività innovativa e di valorizzazione dei centri storici. È stato pubblicato, infatti, l'avviso per il pro - facebook.com Vai su Facebook

CF9K Corsa Futurista, successo per la prima edizione della gara podistica in notturna all’Eur ilfaroonline.it/2025/11/16/cf9… #news #notizie #cronaca Vai su X

Premio Magis Bancomat per la narrativa italiana, annunciati i finalisti: nella cinquina anche Albinati - Sono state annunciate la cinquina e la terna delle opere finaliste alla prima edizione del Premio Magis Bancomat Letteratura e del Premio Magis Bancomat Esordienti. Come scrive ilmessaggero.it

Premio Magis Bancomat, al via la prima edizione - Parte la prima edizione del Premio Magis Bancomat per la narrativa italiana 'raccontare il mondo, renderlo un posto migliore', con l'obiettivo di celebrare la nostra letteratura anche promuovendo ... Secondo ansa.it