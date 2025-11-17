Prima edizione Premio Bombetta d’Argento a Palermo | omaggio a Lando Buzzanca al Teatro Sant’Eugenio

Palermotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce un nuovo premio per la cultura siciliana. Il “Premio Bombetta d’Argento”, con un’edizione, la prima, dedicata a Lando Buzzanca. L’iniziativa debutta venerdì 28 novembre alle ore 21.00 al Teatro SantEugenio a Palermo. A condurre la serata sarà Vincenzo Canzone. L’evento è promosso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

