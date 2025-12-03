Disturbi intestinali | quali alcolici fanno più male e quali può bere chi ne soffre

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Martina Donegani spiega perché l'alcol irrita l'intestino, come bisogna comportarsi e chi invece dovrebbe eliminarlo del tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

disturbi intestinali quali alcolici fanno pi249 male e quali pu242 bere chi ne soffre

© Gazzetta.it - Disturbi intestinali: quali alcolici fanno più male e quali può bere chi ne soffre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

disturbi intestinali alcolici fannoDisturbi intestinali: quali alcolici fanno più male e quali può bere chi ne soffre - La dottoressa Martina Donegani spiega perché l'alcol irrita l'intestino, come bisogna comportarsi e chi invece dovrebbe eliminarlo del tutto ... Secondo msn.com

Disbiosi intestinale in vacanza? Ecco cosa mangiare per stare bene - Questo termine indica uno squilibrio tra i microrganismi “buoni” e quelli potenzialmente dannosi che popolano l’intestino. Si legge su iodonna.it

disturbi intestinali alcolici fannoAlimenti che fanno bene all’intestino: ecco cosa mangiare - Alimenti che fanno bene all'intestino e promuovono la salute digestiva. microbiologiaitalia.it scrive

Benessere intestinale: come prendersi cura del proprio microbiota - fisico e microbiota intestinale siano un binomio indissolubile è ormai stato ampiamente dimostrato. tgcom24.mediaset.it scrive

Oltre metà italiani ha disturbi intestinali ma ignora il microbiota - Un italiano su due soffre di disturbi intestinali almeno una volta al mese, con percentuali più elevate tra le donne (57%) e i giovani (60%) ma più della metà non sa cosa sia il microbiota intestinale ... Segnala ansa.it

Perché non bisogna bere alcol in gravidanza? Il problema dei disturbi feto-alcolici - alcolico costituiscono la principale causa di disabilità intellettiva nei bambini dei Paesi più sviluppati del mondo. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Disturbi Intestinali Alcolici Fanno