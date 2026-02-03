Le persone anziani in crescita | l’età della longevità si allunga**

L’Italia sta invecchiando più in fretta di quanto ci si aspettasse. Sempre più persone raggiungono età avanzate, e la speranza di vita si allunga. Questo cambiamento demografico si fa sentire in tutto il Paese, con effetti che toccheranno anche i servizi sociali e le pensioni.

L’Italia, come molti altri paesi europei, sta vivendo un cambiamento demografico senza precedenti: la popolazione inizia a invecchiare rapidamente, e la longevità aumenta in modo significativo. Secondo le ultime stime del Dipartimento per i Dati e la Statistica (Dati e Statistiche), nel 2025 l’età media della popolazione italiana è salita a 45,3 anni, superando quella dell’Europa (44,7) e del mondo (39,3). Questo fenomeno, seppur positivo per quanto riguarda la qualità della vita, pone nuove sfide economiche, sociali e fiscali. Il dividendo della longevità, come lo chiamano i ricercatori, è il vantaggio derivante da una popolazione più longeva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italia sta invecchiando rapidamente, e la domanda che molti si pongono è quanto valga davvero la longevità in salute.

