Le ' Ntuppatedde iniziano a sfilare

Le 'Ntuppatedde sono tornate a sfilare per le strade di Catania. Le donne velate hanno ripreso la tradizione, camminando tra la folla durante la festa di Sant'Agata. La scena si ripete ogni anno, ma quest’anno molti sono felici di rivedere questa usanza tornata viva dopo anni di silenzio.

Le 'Ntuppatedde sono una antica e rinata tradizione catanese della festa di Sant'Agata che vede donne velate aggirarsi per le vie cittadine. Storicamente (fino al 1868) coprivano il viso col manto per anonimato e seduzione, mentre dal 2013, per iniziativa dell'artista Elena Rosa, la tradizione è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su SantAgata Festa Si torna a sfilare contro il femminicidio, ripartono le selezioni per il tour invernale di 'Splendida d'Italia'

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.