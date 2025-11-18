Si torna a sfilare contro il femminicidio ripartono le selezioni per il tour invernale di ' Splendida d' Italia'
Dopo la meritata vittoria della cesenate Ambra Calbucci al tour estivo nazionale di "Splendida d'Italia" - concorso che valorizza la bellezza delle ragazze affrontando il tema della violenza di genere - ripartono le selezioni per il tour invernale. Il primo appuntamento in Emilia Romagna, zona di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il fascino intramontabile delle auto storiche torna a sfilare tra le strade della Repubblica con la 32° San Marino Revival. Un weekend dedicato a chi ama i dettagli, anche fuori pista. Al Grand Hotel San Marino ti aspetta un soggiorno con vista nel cuore della - facebook.com Vai su Facebook
“Palermo in Rosa”, appuntamento il 23 novembre: torna la corsa simbolo contro la violenza sulle donne e il femminicidio - Torna l’appuntamento più atteso per la sensibilizzazione sociale a Palermo: domenica 23 novembre si terrà la nuova edizione di “Palermo in Rosa”, l’evento ludico- Da blogsicilia.it
“Palermo in Rosa”, torna la corsa simbolo contro la violenza sulle donne e il femminicidio - Torna l’appuntamento più atteso per la sensibilizzazione sociale a Palermo: domenica 23 novembre si terrà la nuova edizione di “Palermo in Rosa”, l’evento ludico- Lo riporta mondopalermo.it