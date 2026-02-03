LE IENE PRESENTANO IL VERDETTO | LA CRONACA NERA IN PRIMA SERATA SU ITALIA 1

Da bubinoblog 3 feb 2026

Questa sera su Italia 1 va in onda il nuovo programma delle Iene, intitolato

In onda martedì 3 febbraio, in  prima serata  su  Italia 1, il nuovo programma “ Le Iene presentano: Il Verdetto ”, condotto da  Nina Palmieri  e scritto da Alessia Rafanelli. Il nuovo spin-off ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una  narrazione ordinata  e  cronologica dei fatti. Nella puntata vengono analizzate tre vicende che hanno segnato profondamente l’opinione pubblica: il caso di Filippo Turetta  (ore 21:15)   con l’omicidio di Giulia Cecchettin, quello di  Laura Ziliani  (ore 22:00),   uccisa dalle due figlie, e quello di  Benno Neumair  (ore 23:30) che ha tolto la vita a entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Bubinoblog

