Duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP a Roma per la Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO

A Roma, duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP hanno segnato la celebrazione ufficiale della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Durante l’evento al Auditorium Parco della Musica, il frutto è stato protagonista di una serata dedicata alla cucina, musica e cultura, con la partecipazione di autorità, chef e artisti di rilievo.

Tarantini Time Quotidiano A Roma duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP sono state protagoniste della grande celebrazione nazionale per la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO! Sono state il gustoso cadeau consegnato a tutti i partecipanti della indimenticabile serata di musica, spettacolo e orgoglio nazionale, tenutasi – martedì 10 dicembre – presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con la partecipazione delle massime autorità, chef, cori e artisti come Al Bano. L’iniziativa si deve al Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto che ha portato a Roma oltre duemila frutti allestiti in una speciale confezione celebrativa con la scritta “I Am la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità” e i logo del Ministero della Cultura e del MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Tarantinitime.it Clementine del Golfo di Taranto IGP a Roma per la Cucina Italiana Unesco - Duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP sono state protagoniste a Roma della celebrazione nazionale per la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. ansa.it

