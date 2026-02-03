Le auto elettriche crescono del 39,3%

A gennaio le vendite di auto elettriche sono aumentate del 39,3%. I numeri sono stati diffusi da Motus-e, l’associazione creata da aziende del settore automotive, energia e università. La forte crescita è stata favorita anche dagli incentivi statali, che hanno spinto molti a scegliere veicoli a zero emissioni.

a gennaio, anche grazie agli incentivi. Questo quanto emerge dall'analisi messa a punto da Motus-e, l'associazione italiana costituita su impulso dei principali operatori industriali dei settori automotive ed energia e del mondo accademico per favorire la transizione energetica nel mondo dei trasporti, promuovendo la mobilità elettrica, e divulgandone i benefici economici e ambientali. Il mercato italiano delle auto elettriche apre il 2026 confermando l'intonazione positiva. L'elettrico aveva chiuso il 2025 a +46%. A gennaio sono state infatti immatricolate in Italia 9.

