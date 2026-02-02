Auto elettriche in crescita del 39,3%

A gennaio in Italia sono state immatricolate 9.321 auto elettriche, con un aumento del 39,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita si deve anche alle consegne veloci di veicoli acquistati con gli incentivi, che sono finiti in soli due giorni lo scorso ottobre.

18.40 A gennaio in Italia sono state infatti immatricolate 9.321 vetture full electric, in crescita del 39,3% rispetto allo stesso mese del 2025, anche grazie alle consegne dei veicoli acquistati con gli incentivi esauriti in due giorni lo scorso ottobre. La quota di mercato dell'elettrico puro sale così al 6,6% dal 5% registrato un anno fa. Al 31 gennaio 2026, il parco circolante elettrico ha raggiunto in Italia quota 373.683 unità. I dati sono stati resi noti da Motus-E.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

