Lavori fermi in via Capanne Ferrero FdI chiede risposte alla Regione | Chiarire i ritardi

Lavori in via Capanne a Casola Valsenio sono ancora fermi. Ferrero di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Regione di spiegare perché i lavori non sono ancora iniziati o proseguiti come previsto. La richiesta arriva dopo mesi di attesa e più segnalazioni da parte dei residenti, che vogliono risposte chiare sulla situazione.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia?Romagna per richiedere chiarimenti riguardo ai lavori programmati lungo via Capanne, strada comunale del territorio di Casola Valsenio. L’intervento, che prevedeva opere di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Via Capanne Pronto Soccorso di Cava: si dimette la responsabile, FdI chiede risposte immediate alla Regione La responsabile del Pronto Soccorso di Cava de’ Tirreni si è dimessa, sorprendendo medici e cittadini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Via Capanne Argomenti discussi: Lavori fermi in via Capanne, Ferrero (FdI) chiede risposte alla Regione: Chiarire i ritardi; Como, pioggia e cantieri mandano in tilt il traffico. Fermi i lavori in via Per Cernobbio, a Lazzago sottopasso allagato; Lavori del collettore fognario fermi, operai senza stipendi: Ogni giorno in cantiere con le braccia conserte; Aggiornamento sulla viabilità per i lavori nuova fognatura in Via Tambroni a Sambucheto. Lavori fermi in via Capanne, Ferrero (FdI) chiede risposte alla Regione: Chiarire i ritardiL’intervento, che prevedeva opere di sistemazione e messa in sicurezza con avvio fissato per il mese di ottobre 2025, non risulta essere stato avviato ... ravennatoday.it Soffitti pericolosi, finanziati i lavori di sistemazione in tre scuole: Fermi, Selvatico e EuganeoPADOVA - A breve al via i lavori per la messa in sicurezza dei controsoffitti del Fermi, del Selvatico e dell'Euganeo di Este. Nei mesi scorsi il settore Edilizia scolastica della Provincia ... ilgazzettino.it Enna, quartiere Valverde: lavori fermi da mesi, insidie e degrado x.com RTP Messina. . Dopo le auto che corrono all'impazzata trasformando il parcheggio in pista preferenziale, i Tir intrappolati. Sul viale Giostra ancora poblemi. Il presidente della municipalità Verso parla di gravi criticità. E sul viale Europa lavori fermi. La replica d - facebook.com facebook

