Questa mattina, gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo hanno ricevuto i premi per il concorso

L’arte che ci fa scoprire chi siamo. Premiati gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che si sono distinti nel concorso " L’arte come terapia ", progetto della sezione pratese della Lega per la lotta ai tumori in collaborazione con Mirta Pegorin e Cinzia Granata (arteterapeute del Borgo "Tutto è Vita") in memoria di Lina Maria Galli. Si sono distinti gli studenti Andrea Cariota (classe VE) con l’opera "Caotica-mente- curativo" e Estrella Dasdumi (classe VF) con l’opera "Esperienza". Il premio della critica è stato assegnato a Evita Nesti con l’opera "Vola via sulle ali della fantasia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte come terapia, i premiati

