L’arte come terapia i premiati

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo hanno ricevuto i premi per il concorso

L’arte che ci fa scoprire chi siamo. Premiati gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che si sono distinti nel concorso " L’arte come terapia ", progetto della sezione pratese della Lega per la lotta ai tumori in collaborazione con Mirta Pegorin e Cinzia Granata (arteterapeute del Borgo "Tutto è Vita") in memoria di Lina Maria Galli. Si sono distinti gli studenti Andrea Cariota (classe VE) con l’opera "Caotica-mente- curativo" e Estrella Dasdumi (classe VF) con l’opera "Esperienza". Il premio della critica è stato assegnato a Evita Nesti con l’opera "Vola via sulle ali della fantasia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217arte come terapia i premiati

© Lanazione.it - L’arte come terapia, i premiati

Approfondimenti su Montemurlo Legapremio

Lily Allen: «Vent’anni di terapia tradizionale non sembrano aver funzionato granché. In questo momento sto facendo terapia EMDR». Ecco di che cosa si tratta e in quali casi è indicata

Quant’ARTE Festival: dove la fisica quantistica incontra l’arte

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Why AI should NOT be your Therapist! #therapy #ai

Video Why AI should NOT be your Therapist! #therapy #ai

Ultime notizie su Montemurlo Legapremio

Argomenti discussi: L’arte come terapia, i premiati; Erre, dal design alla musica: l'arte come terapia; Ansia, stress e fragilità? Il medico prescrive la visita al museo come terapia; Al museo con la ricetta medica: il progetto che vede l'arte strumento di cura.

l arte come terapiaL’arte come terapia, i premiatiL’arte che ci fa scoprire chi siamo. Premiati gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che si sono ... lanazione.it

l arte come terapiaTroppa ansia? Vada al museo. Così il medico prescrive l’arte come terapiaIl progetto ASBA introduce sessioni di yoga, mindfulness o arteterapia per contrastare l’ansia e favorire la salute mentale. Le sperimentazioni a Milano e a ... repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.