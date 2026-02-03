Antonio Caprarica smonta senza mezzi termini la polemica sull’angelo con il volto di Giorgia Meloni. In collegamento con David Parenzo a L’Aria che Tira, l’ex inviato ha definito tutto “una polemica di burro” e ha chiarito che non c’è niente di sbagliato nel rappresentare nelle tele persone che si stimano. La discussione si è accesa dopo le critiche al quadro con Meloni, ma Caprarica ha preferito mettere le cose in chiaro, lasciando intendere che si tratta di una polemica infinita e poco rilevante.

"Non è vietato agli artisti raffigurare nelle loro tele le persone che stanno loro simpatiche, per cui mi sembra francamente una polemica del niente, una polemica di burro": Antonio Caprarica lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, smorzando la polemica sull'angelo col volto della premier Giorgia Meloni. Si tratta di un affresco, oggetto di un recente restauro, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, in pieno centro a Roma. L'angelo con le fattezze della presidente del Consiglio ha fatto insorgere il Pd. "Chiediamo che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma, quanto emerso non è accettabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Caprarica smonta i compagni: "Angelo Meloni? Polemica di burro"

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Adesso si parla di un affresco restaurato a Roma, che mostra un angelo biondo con somiglianze a Giorgia Meloni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Askatasuna, duro scontro tra Antonio Caprarica e Mirella Serri: Dov'era il servizio d'ordine? Li conosciamo dagli anni '70; Capezzone e CasaPound: l’ariaccia che tira; I deliri su lobby gay, Cerno e Giletti. Giallo sul Signor B.; L'aria che tira, Parenzo fa infuriare D'Orsi: Quante bandiere rosse.

L'aria che Tira, Caprarica sbotta su Askatasuna: Intellettuali e politici al corteo sono irresponsabili!Non si va a un corteo come quello senza sapere come finisce e chi ci va. O è un imbecille o è un irresponsabile. A ... iltempo.it

L'Aria Che Tira - Puntata 29/01/2026David Parenzo con Marco Varvello, Giulia Merlo, Annalisa Terranova, Angelo D’orsi, Alessandro Sallusti, Marco Varvello, Beppe Severgnini, Linda Laura Sabbadini, Chiara Tenerini, Benedetta Scuderi, Giu ... la7.it

Il restauro di una parete nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina ha acceso il dibattito sui social: la somiglianza di un angelo con Giorgia Meloni ha dato vita a meme, vignette e parodie che hanno invaso il web. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte - facebook.com facebook

Angelo 'Meloni', c'entrano il re Umberto II e i gioielli della Corona x.com