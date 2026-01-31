Adesso si parla di un affresco restaurato a Roma, che mostra un angelo biondo con somiglianze a Giorgia Meloni. La polemica monta tra chi sfrutta l’immagine per attaccare e chi invece preferisce concentrarsi sui problemi concreti, come quelli dei ragazzi di Askatasuna. La vicenda mette in evidenza come si usino spesso simboli e figure religiose per dividere l’opinione pubblica.

Ci voleva il volto di un angelo biondo in un affresco realizzato oltre vent’anni fa (non propriamente un’opera del Caravaggio) restaurato in una basilica del centro di Roma per ringalluzzire e ricompattare quel che resta del campo largo. “ Assomiglia alla premier Meloni”, “Anzi, no è proprio lei”. Gridano al regime, in un “delirio mistico” come hanato da Fratelli d’Italia. C’è da capirli, quelli di Pd, M5s e Avs che si sono affrettati a lanciare l’allarme democratico. Avrebbero avuto una giornata complicata e imbarazzante da commentare. Sul fronte dell’economia hanno dovuto ingoiare il rospo dell’ennesimo successo del governo, dopo il rating lusinghiero certificato da Standard and Poor’s. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Polemica montata ad arte dalla sinistra: meglio parlare dell’Angelo somigliante a Meloni che dei bravi ragazzi di Askatasuna

Approfondimenti su Angelo Meloni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Angelo Meloni

Argomenti discussi: Addio a KastaDiva, polemiche sulla raccolta fondi per riportare Bruno Gagliano a casa.

Aragona: Legge montagna? Mai così tante risorseDopo le tante critiche, arriva un intervento a favore della nuova legge relativa alla classificazione dei comuni montani. Il consigliere regionale di FdI Alessandro Aragona, che afferma : Si tratta ... ilrestodelcarlino.it

Nelle ultime ore è montata una polemica legata a presunti maltrattamenti ai cani nelle campagne di Carmagnola, con l’assessore all’ambiente Roberto Gerbino finito al centro della bufera. Lui nega e contrattacca: «mi vogliono diffamare». “Il Carmagnolese” h - facebook.com facebook

Né io né Davide abbiamo scritto che non ha mai usato quell’espressione, ma abbiamo specificato che si è montata una polemica sterile visto che Spalletti si è corretto subito dopo x.com