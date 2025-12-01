Caro voli di Natale | tornare a casa ci costerà più che un volo internazionale con lo scalo

Siamo al paradosso. Sotto Natale può costare meno volare dall’altra parte del mondo che prendere un aereo da Milano a Catania e ritorno. Arriva dicembre e puntuale arriva il salasso per gli italiani che partono per le Feste. Il “caro voli” quest’anno raggiunge livelli senza precedenti, con aumenti fino al 900% sulle principali tratte nazionali. Ma a lievitare non sono solo gli aerei: si impennano le tariffe dei treni a lunga percorrenza e persino i prezzi dei carburanti. I dati arrivano dalle associazioni dei consumatori, che puntano il dito contro i meccanismi dei prezzi dinamici e denunciano un mercato che, sotto le festività, sembra trasformarsi in una “macchina mangia-portafogli”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caro voli di Natale: tornare a casa ci costerà più che un volo (internazionale) con lo scalo

